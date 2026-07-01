Spectacle « À travers », Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Spectacle « À travers » 15 juillet et 19 août Mine Témoin d’Alès Gard

adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans

Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur + Mine Témoin). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T20:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

Aux portes de la mine, une traversée poétique et acrobatique fait revivre des fragments d’histoires de vie. Sur un dispositif de fils d’équilibre à deux niveaux, une fildefériste et une violoncelliste évoluent ensemble, entre tension, fragilité et harmonie, à la recherche d’un cadre de vie juste et apaisé.

Le violoncelle, le chant et le mouvement s’entrelacent pour créer une forme sensible et immersive, en résonance avec les vies des profondeurs. Chaque geste, chaque note invite à ralentir et à être pleinement présent dans l’instant.

Un spectacle tout public mêlant fil d’équilibre, musique live et voix, qui propose une expérience à la fois intime et spectaculaire, entre poésie du geste et mémoire des lieux.

Sur réservation

15 juillet et 19 août à 20h

Tarifs : adulte 10 € / 13 à 17 ans 7,50 € / 6 à 12 ans 5,50 € / Gratuit – 6 ans. Pass soirée 1 spectacle et 1 visite : 20 € adulte / 13 à 17 ans 14 € / 6 à 12 ans 11 € / Gratuit – 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Vivez des soirées uniques entre spectacles en plein air, patrimoine et création artistique. Chaque mercredi, complétez l’expérience avec une visite des galeries ou un escape game avant le spectacle. Mine visite