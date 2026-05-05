Spectacle Adolescence Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Spectacle Adolescence

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

ADOLESCENCE, inspirée d’une pièce de Fabien ARCA, explore les émotions et les questionnements propres à cet âge de transition.

Par les élèves de la classe de théâtre Initiation, et, en première partie, les élèves et éducateurs de l’IME Château Milan.

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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

ADOLESCENCE, inspired by a play by Fabien ARCA, explores the emotions and questions specific to this age of transition.

By students from the Initiation theater class, with opening act by students and educators from the IME Château Milan.

L’événement Spectacle Adolescence Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération