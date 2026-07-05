Spectacle Adopte Une Vieille.Com salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Adopte Une Vieille.Com

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

21.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-16 17:00:00

fin : 2027-01-16 18:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Ginette est une senior dynamique au verbe chantant, un caractère bien trempé. Elle vous emporte dans sa folie au service du rire. Elle cherche à se faire adopter, donc si tu es jeune, beau et coquin, tente ta chance !

La maison de retraite doit fermer ses portes, tous les résidents ont été replacés dans d’autres établissements, sauf cinq résidents, qui ne sont bien évidemment pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir.

Le directeur organise une réunion pour essayer de placer les derniers résidents, les cinq seniors vont devoir s’employer pour séduire la salle, mais Ginette ne compte pas se laisser faire et rien ne va se passer comme prévu !

Une comédie dynamique, incroyablement drôle et touchante, avec l’unique Ginette Macron.

Le saviez-vous ?

Après l’incroyable succès de “Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties !” Voici la nouvelle pièce de Seb Martinez

A Savoir

Cette comédie est déconseillée aux moins de 14 ans.

Durée 1h10

Auteur Seb Martinez

Artiste Ginette MacronTout public

21.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

Ginette is a lively senior with a lilting voice and a strong personality. She sweeps you up in her wild antics, all in the name of laughter. She’s looking to be adopted, so if you’re young, handsome, and a bit of a rascal, give it a shot!

The nursing home is closing its doors; all the residents have been relocated to other facilities—except for five residents, who are obviously not the sharpest toolsin the drawer.

The director organizes a meeting to try to find homes for the remaining residents; the five seniors will have to work hard to charm the audience, but Ginette isn’t going to take this lying down, and nothing is going to go as planned!

A dynamic comedy—incredibly funny and touching—starring the one and only Ginette Macron.

Did you know?

After the incredible success of *Don’t Push Grandpa and Grandma into the Nettles!* Here is Seb Martinez’s new play

Please note:

This comedy is not recommended for children under 14.

Running time: 1 hour 10 minutes

Writer: Seb Martinez

Performer: Ginette Macron

L’événement Spectacle Adopte Une Vieille.Com Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY