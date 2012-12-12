Spectacle Amateur Cent millions qui tombent Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Cent millions qui tombent Comédie d’Aix Aix-en-Provence jeudi 18 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Cent millions qui tombent
Jeudi 18 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
C’est dans un domaine bourgeois du début du 20ème siècle que John, un domestique, essaie de convaincre ses collègues de se rebeller contre leur maîtresse Paulette tandis que celle-ci passe du bon temps avec son amant d’un soir, ….
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Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On a bourgeois estate at the turn of the 20th century, John, a servant, tries to convince his colleagues to rebel against their mistress Paulette while she is having a good time with her one-night lover, …..
L’événement Spectacle Amateur Cent millions qui tombent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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