Spectacle Amateur Cent millions qui tombent Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Amateur Cent millions qui tombent

Jeudi 18 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

C’est dans un domaine bourgeois du début du 20ème siècle que John, un domestique, essaie de convaincre ses collègues de se rebeller contre leur maîtresse Paulette tandis que celle-ci passe du bon temps avec son amant d’un soir, ….

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Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On a bourgeois estate at the turn of the 20th century, John, a servant, tries to convince his colleagues to rebel against their mistress Paulette while she is having a good time with her one-night lover, …..

L’événement Spectacle Amateur Cent millions qui tombent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence