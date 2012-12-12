Spectacle Amateur Un fil à la patte Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Un fil à la patte Comédie d’Aix Aix-en-Provence mardi 16 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Amateur Un fil à la patte
Mardi 16 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16 22:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Bois d’Enghien, afin de se marier avec une riche héritière fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse , une chanteuse de café concert Lucette Gauthier. Fous rires garantis.
De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation labyrinthique et va être confronté à une pléiade de rencontres cocasses et délirantes. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 17 26 gestion.cda@orange.fr
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English :
Bois d?Enghien, in order to marry a rich heiress, does everything he can to get rid of his mistress, a café concert singer: Lucette Gauthier. Laughter guaranteed.
L’événement Spectacle Amateur Un fil à la patte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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