Spectacle Amateur Un fil à la patte Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Amateur Un fil à la patte

Mardi 16 juin 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Bois d’Enghien, afin de se marier avec une riche héritière fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse , une chanteuse de café concert Lucette Gauthier. Fous rires garantis.

De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation labyrinthique et va être confronté à une pléiade de rencontres cocasses et délirantes. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 17 26 gestion.cda@orange.fr

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English :

Bois d?Enghien, in order to marry a rich heiress, does everything he can to get rid of his mistress, a café concert singer: Lucette Gauthier. Laughter guaranteed.

L’événement Spectacle Amateur Un fil à la patte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence