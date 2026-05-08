Spectacle Anne Cahen Moment de Qualité La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Anne Cahen Moment de Qualité La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence mercredi 3 juin 2026.
Aix-en-Provence
Spectacle Anne Cahen Moment de Qualité
Du mercredi 3 au jeudi 4 juin 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-04 21:45:00
Date(s) :
2026-06-03
Dans Moment de Qualité, Anne Cahen dissèque entre autres (il s’agirait pas de tout spoiler) le monde parfois absurde du travail, les introvertis, les choix de vie, la magie du Bigdil (oui oui), les gens en général…
Vous l’avez peut-être déjà entendue sur France Inter ou vue sur Canal+ et CultureBox où ses sketchs sont régulièrement diffusés.
Anne Cahen, étoile montante du stand up, joue régulièrement au Point Virgule, Paname Art Café et sur toutes les prestigieuses scènes des comedy clubs parisiens.
Le Saviez-vous ?
Gagnante du prix d’écriture SACD 2024 .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
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English :
In Moment de Qualité, Anne Cahen dissects the sometimes absurd world of work, introverts, life choices, the magic of the Bigdil (yes, yes), people in general, and more
L’événement Spectacle Anne Cahen Moment de Qualité Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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