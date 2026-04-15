Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette Guillestre
Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette
Salle du Queyron Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:15:00
fin : 2026-08-19 19:10:00
Date(s) :
2026-08-19
Cap sur une aventure gourmande avec le pirate du chocolat ! Entre chasse au trésor, épices enivrantes et rencontres surprenantes, ce voyage olfactif et interactif embarque petits et grands dans une épopée drôle et pleine d’imagination.
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Salle du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English : Augustin, pirate of the new world Cie La baguette
Set sail on a gourmet adventure with the chocolate pirate! From treasure hunts to intoxicating spices and surprising encounters, this interactive olfactory voyage takes young and old on a fun-filled epic.
L’événement Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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