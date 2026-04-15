Guillestre

Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette

Salle du Queyron Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:15:00

fin : 2026-08-19 19:10:00

Date(s) :

2026-08-19

Cap sur une aventure gourmande avec le pirate du chocolat ! Entre chasse au trésor, épices enivrantes et rencontres surprenantes, ce voyage olfactif et interactif embarque petits et grands dans une épopée drôle et pleine d’imagination.

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Salle du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : Augustin, pirate of the new world Cie La baguette

Set sail on a gourmet adventure with the chocolate pirate! From treasure hunts to intoxicating spices and surprising encounters, this interactive olfactory voyage takes young and old on a fun-filled epic.

L’événement Spectacle Augustin, pirate du nouveau Monde Cie La baguette Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras