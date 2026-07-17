Spectacle : « Balade improvisée sur le patrimoine en péril », Chateau de Mauléon, Mauléon

Informations pratiques

Spectacle : « Balade improvisée sur le patrimoine en péril » Dimanche 20 septembre, 16h30 Chateau de Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Balade improvisée autour du patrimoine en péril, avec les Z’improbables, troupe de théâtre d’improvisation de Cholet.

Au départ du château de Mauléon, cette déambulation vous mènera jusqu’à la cour du presbytère, où un match d’improvisation sera proposé à partir de photographies anciennes.

Chateau de Mauléon Place du chateau, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=N5tcMuXKkEa898YhNBXKLDZkn0ZTAwFLmZksaeY-BYVUN0ZBNTBWMlBGNEQ0SjZHQlNFVDRXSVg0TC4u »}] Les remparts du château de Mauléon remontent au XIe siècle, à une époque où la ville s’organise autour d’un premier site fortifié établi sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Ouin. À l’origine, il ne s’agit que d’une motte castrale en bois, protégée par des fossés, mais cette implantation stratégique conduit rapidement à la construction d’un château en pierre.

Au cours du Moyen Âge, les seigneurs de Mauléon développent la forteresse et renforcent ses défenses. Les remparts sont progressivement construits pour entourer le château et sécuriser la ville naissante. Ils s’appuient sur le relief naturel, utilisant les pentes abruptes comme protection.

La place forte se dote alors de puissants dispositifs défensifs : murs épais, tours, portes fortifiées et fossés. Une double enceinte protège le site, ce qui en fait une forteresse redoutable dans la région. Le château devient ainsi le cœur du développement urbain de Mauléon, autour duquel s’organisent les habitations et les activités.

Durant les siècles suivants, les remparts font face à de nombreux conflits. Ils servent lors des luttes entre seigneurs du Poitou et jouent un rôle stratégique dans le contrôle du territoire.

Au XVIe siècle, pendant les guerres de Religion, le château est attaqué et pris en 1587 par Henri de Navarre, futur Henri IV, entraînant d’importants dégâts sur les fortifications.

Au XVIIe siècle, les progrès de l’artillerie rendent les remparts moins efficaces. Dans un contexte de centralisation du pouvoir, le cardinal de Richelieu ordonne en 1642 la destruction partielle des murailles pour éviter qu’elles ne servent de refuge à d’éventuels rebelles.

À partir de cette période, les remparts perdent leur fonction militaire. Le château est peu à peu abandonné comme place forte et les structures se dégradent. Certaines pierres sont récupérées pour d’autres constructions, et seules subsistent quelques sections de murailles et des tours.

Malgré ces destructions, les vestiges des remparts restent visibles et témoignent encore aujourd’hui du passé médiéval de la ville. Ils rappellent que Mauléon fut autrefois une cité fortifiée importante, marquée par les conflits et les transformations de l’histoire.

Aujourd’hui, ces remparts font l’objet d’actions de consolidation et de mise en valeur afin de préserver ce patrimoine fragile et de le transmettre aux générations futures. Parking

Balade improvisée sur le patrimoine en péril, avec les Z’improbables, troupe de théâtre d’improvisation de Cholet.

©LesZ’improbables