Spectacle Bérengère Krief « Sexe »

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

SEXE

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.

Je vous propose qu’on partage une heure de sexe.

Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.

Bérengère Krief .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Bérengère Krief « Sexe » Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-08-08 par Laury LEPRETRE