Spectacle Bernard Mabille se dévoile Espace Bocapole Bressuire vendredi 6 novembre 2026.
Tarif : 38 – 38 – 44 EUR
Il revient là où il est chez lui sur scène, seul, libre, mordant. “Bernard Mabille se dévoile” avec un nouveau one-man-show plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle…
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
