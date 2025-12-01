Spectacle Bernard Mabille se dévoile Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Bernard Mabille se dévoile

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 38 – 38 – 44 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Il revient là où il est chez lui sur scène, seul, libre, mordant. “Bernard Mabille se dévoile” avec un nouveau one-man-show plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle…

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

English : Spectacle Bernard Mabille se dévoile

L’événement Spectacle Bernard Mabille se dévoile Bressuire a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Bocage Bressuirais