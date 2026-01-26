Spectacle Birds on a wire La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Birds on a wire

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Tout public

Musique

Birds on a wire Rosemary Standley, Dom La Nena, avec la complicité d’Etienne Saglio

Birds on a wire Rosemary Standley et Dom La Nena entrelace son univers à celui d’Étienne Saglio. Une nouvelle création comme un retour aux fondamentaux du duo avec ses reprises éclectiques au violoncelle voix, où les rêves et la réalité se mêlent pour notre plus grand plaisir. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

