Spectacle Birds on a wire La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Spectacle Birds on a wire La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne samedi 30 mai 2026.
Spectacle Birds on a wire
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Musique
Birds on a wire Rosemary Standley, Dom La Nena, avec la complicité d’Etienne Saglio
Birds on a wire Rosemary Standley et Dom La Nena entrelace son univers à celui d’Étienne Saglio. Une nouvelle création comme un retour aux fondamentaux du duo avec ses reprises éclectiques au violoncelle voix, où les rêves et la réalité se mêlent pour notre plus grand plaisir. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Birds on a wire
L’événement Spectacle Birds on a wire Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne