Informations pratiques

Belfort

Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24 21:30:00

Date(s) :

2026-10-24

La nouvelle pièce de Taoufiq Izeddiou, créée au festival de Marseille fin juin 2026, mêle sur le plateau 5 danseur·euses professionnel·les et une équipe de 6 à 12 danseur·euses amateur·ices. Le chorégraphe met sur scène et en scène toute une société dans sa diversité d’âges, de corps et d’énergies et explore l’altérité & la transe à travers la danse contemporaine, le flamenco et les rituels gnawoua.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée. .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses

L’événement Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)