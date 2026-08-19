Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses Belfort
samedi 24 octobre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24 21:30:00
Date(s) :
2026-10-24
La nouvelle pièce de Taoufiq Izeddiou, créée au festival de Marseille fin juin 2026, mêle sur le plateau 5 danseur·euses professionnel·les et une équipe de 6 à 12 danseur·euses amateur·ices. Le chorégraphe met sur scène et en scène toute une société dans sa diversité d’âges, de corps et d’énergies et explore l’altérité & la transe à travers la danse contemporaine, le flamenco et les rituels gnawoua.
Dans le cadre de la Saison Méditerranée. .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses
L’événement Spectacle Border Dance, Taoufiq Izeddiou, Cie Anania Danses Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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