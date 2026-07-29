Informations pratiques

Saché

Spectacle cabaret absurde Un Monsieur attendait…

Place Robert Martin Saché Indre-et-Loire

Tarif : 18.8 – 18.8 – EUR

18.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret ! Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter !

Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret ! Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter ! 18.8 .

Place Robert Martin Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre de l’Ante is back with a passion for cabaret! A cabaret where the disillusionment with the human condition blends with an absolute will to live, perform, and sing!

L’événement Spectacle cabaret absurde Un Monsieur attendait… Saché a été mis à jour le 2026-07-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme