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Spectacle cabaret, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin

Spectacle cabaret, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Théâtre de verdure Germinal
Adresse
Rue du Puits, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
gratuit, sur inscription

Spectacle cabaret Mercredi 29 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00

Des artistes de cirque vous propose des instants de grâce, de rire et de spectacle de haut niveau : équilibre sur les mains, jonglerie, contorsion… seront au rendez-vous.
Par la Compagnie le Cirque du Bout du Monde
Restauration sur place : buvette et foodtrucks
Dans le cadre des Funny Days
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}]
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