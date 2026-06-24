Spectacle cabaret, Théâtre de verdure Germinal, Carvin
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de verdure Germinal · Carvin
Informations pratiques
Spectacle cabaret Mercredi 29 juillet, 19h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00
Des artistes de cirque vous propose des instants de grâce, de rire et de spectacle de haut niveau : équilibre sur les mains, jonglerie, contorsion… seront au rendez-vous.
Par la Compagnie le Cirque du Bout du Monde
Restauration sur place : buvette et foodtrucks
Dans le cadre des Funny Days
Inscription sur www.espacefamille.carvin.fr dès le 24 juin 2026.
Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}] [{« link »: « http://www.espacefamille.carvin.fr »}]
Des numéros de cirque à ne pas manquer pour passer une soirée inoubliable en famille ou entre amis ! cirque sortie
Ville de Carvin
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