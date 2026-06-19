Spectacle Cabaret Voyageur Petites scènes et grands sourires, une soirée avec Jean Tardieu Théâtre La Voyageuse Nancy lundi 9 novembre 2026.

Nancy

Spectacle Cabaret Voyageur Petites scènes et grands sourires, une soirée avec Jean Tardieu

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-09 19:00:00

fin : 2026-11-09 20:00:00

Date(s) :

2026-11-09

Compagnie La Voyageuse

Jean Tardieu joue avec les mots, avec le théâtre. Il nous invite à jouer avec lui et à nous étonner de tout des mots que nous prononçons, des conventions qui font notre vie sociale, de notre existence même.

Au fil de ses pièces courtes, un univers singulier, drôle, délicat, déroutant, se tisse. C’est un monde à part, et en même temps nous nous reconnaissons, et nous sommes tout surpris de nous voir.

À partir de 10 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

10 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Voyageuse Theater Company

Jean Tardieu plays with words and with theater. He invites us to play along with him and to be surprised by everything: the words we speak, the conventions that shape our social lives, and our very existence.

Through his short plays, a unique, funny, delicate, and bewildering world takes shape. It’s a world of its own, and yet at the same time we recognize ourselves in it, and we’re completely surprised to see ourselves there.

Ages 10 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle Cabaret Voyageur Petites scènes et grands sourires, une soirée avec Jean Tardieu Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY