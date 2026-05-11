Caen

Spectacle Caen, ma ville libérée

Place Reine Mathilde Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le destin de Caen et de l’Abbaye aux Dames durant la seconde Guerre mondiale, interprété par 5 comédiens de la compagnie La Belle Envolée.

Le destin de Caen et de l’Abbaye aux Dames durant la seconde Guerre mondiale, interprété par 5 comédiens de la compagnie La Belle Envolée. .

Place Reine Mathilde Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Spectacle Caen, ma ville libérée

The fate of Caen and the Abbaye aux Dames during the Second World War, performed by 5 actors from La Belle Envolée.

L’événement Spectacle Caen, ma ville libérée Caen a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité