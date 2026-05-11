Spectacle Caen, ma ville libérée Caen
Spectacle Caen, ma ville libérée Caen samedi 6 juin 2026.
Caen
Spectacle Caen, ma ville libérée
Place Reine Mathilde Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le destin de Caen et de l’Abbaye aux Dames durant la seconde Guerre mondiale, interprété par 5 comédiens de la compagnie La Belle Envolée.
Le destin de Caen et de l’Abbaye aux Dames durant la seconde Guerre mondiale, interprété par 5 comédiens de la compagnie La Belle Envolée. .
Place Reine Mathilde Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr
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English : Spectacle Caen, ma ville libérée
The fate of Caen and the Abbaye aux Dames during the Second World War, performed by 5 actors from La Belle Envolée.
L’événement Spectacle Caen, ma ville libérée Caen a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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