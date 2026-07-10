Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

Spectacle Cannelle et Boule de Neige

Médiathèque Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Tout public

Le samedi 19 décembre à 15h, la médiathèque de Mourmelon-le-Grand invite les tout-petits à découvrir Cannelle et Boule de Neige , un spectacle de la Compagnie Popatex.

Dans une ambiance féérique, Cannelle, une petite fille espiègle, se lie d’amitié avec les animaux de la forêt et avec Boule de Neige.

Le jour de Noël, un arbre magique offert par le Père Noël exauce les vœux, donnant naissance à une aventure pleine de poésie et de douceur.

Entre chansons, marionnettes et tours de magie, ce spectacle interactif émerveillera les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs familles.

Animation gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque au 03 26 66 57 07. .

Médiathèque Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 07

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English : Spectacle Cannelle et Boule de Neige

L’événement Spectacle Cannelle et Boule de Neige Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne