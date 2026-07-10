Spectacle Cannelle et Boule de Neige Mourmelon-le-Grand
samedi 19 décembre 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
Spectacle Cannelle et Boule de Neige
Médiathèque Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-19 16:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Tout public
Le samedi 19 décembre à 15h, la médiathèque de Mourmelon-le-Grand invite les tout-petits à découvrir Cannelle et Boule de Neige , un spectacle de la Compagnie Popatex.
Dans une ambiance féérique, Cannelle, une petite fille espiègle, se lie d’amitié avec les animaux de la forêt et avec Boule de Neige.
Le jour de Noël, un arbre magique offert par le Père Noël exauce les vœux, donnant naissance à une aventure pleine de poésie et de douceur.
Entre chansons, marionnettes et tours de magie, ce spectacle interactif émerveillera les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs familles.
Animation gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque au 03 26 66 57 07. .
Médiathèque Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 07
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English : Spectacle Cannelle et Boule de Neige
L’événement Spectacle Cannelle et Boule de Neige Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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