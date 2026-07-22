Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie Le Toit Rouge Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie

Le Toit Rouge Boulevard albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Carolyn Wonderland est une guitariste et chanteuse américaine de blues originaire du Texas, reconnue pour son style énergique mêlant blues, rock, soul et country.

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Le Toit Rouge Boulevard albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org

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English :

Carolyn Wonderland is an American blues guitarist and singer from Texas, known for her energetic style that blends blues, rock, soul, and country.

L’événement Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération