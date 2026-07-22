Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie Le Toit Rouge Montélimar
samedi 14 novembre 2026 · Le Toit Rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie
Le Toit Rouge Boulevard albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Carolyn Wonderland est une guitariste et chanteuse américaine de blues originaire du Texas, reconnue pour son style énergique mêlant blues, rock, soul et country.
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Le Toit Rouge Boulevard albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
Carolyn Wonderland is an American blues guitarist and singer from Texas, known for her energetic style that blends blues, rock, soul, and country.
L’événement Spectacle Carolyn Wonderland et sa première Partie Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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