Spectacle : Celle-ci dura trente ans, Musée de la Figurine, Compiègne

Informations pratiques

Spectacle : Celle-ci dura trente ans 19 et 20 septembre Musée de la Figurine Oise

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La guerre au XVIIe siècle expliquée par l’ingénieur « extraordinaire » du Roy, Philippe de la Capelle, à l’aide de figurines, maquettes et plan relief.

Spectacle didactique et historique (durée 50 minutes).

Samedi 19 et Dimanche 20 : séances à 15h et à 16h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lieu : musée de la Figurine, 1 place d’Orléans, salle J.-B. Clémence

Musée de la Figurine 1 place d’Orléans Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr/musee-de-la-figurine/ Au travers d’une collection unique, riche et variée, ce musée raconte l’histoire de la Figurine à travers ses usages, ses techniques de fabrication et les imaginaires qu’elle inspire. Qu’elle soit objet d’art, élément de jeu ou témoin d’un savoir-faire, pièce isolée ou mise en scène dans des dioramas, la figurine continue de fasciner.

La guerre au XVIIe siècle expliquée par l’ingénieur « extraordinaire » du Roy, Philippe de la Capelle, à l’aide de figurines, maquettes et plan relief.

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