Spectacle: Celtic Legends O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Spectacle: Celtic Legends
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 29 – 29 – 55 EUR
Début : 2026-03-28 20:00:00
2026-03-28
CELTIC LEGENDS revient avec The Life in Green Tour 2025 un spectacle vivant de danse irlandaise à découvrir.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
CELTIC LEGENDS returns with The Life in Green Tour 2025: a lively Irish dance show to discover.
