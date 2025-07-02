Spectacle Chansons et Poésies C’est presque au bout du monde Souillac mardi 18 août 2026.

Souillac

Spectacle Chansons et Poésies C’est presque au bout du monde

La forge au fil du temps Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Éloge du vagabondage, de la tendresse et de la liberté proposé par Ada Mondès et Guilam

Éloge du vagabondage, de la tendresse et de la liberté proposé par Ada Mondès et Guilam. Chansons et poésies à 2 voix, 3 langues, 2 guitares, 1 ukulélé

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La forge au fil du temps Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 67 61 68 88

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English :

Eloge du vagabondage, de la tendresse et de la liberté proposed by Ada Mondès and Guilam

L’événement Spectacle Chansons et Poésies C’est presque au bout du monde Souillac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne