Spectacle chemins, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Spectacle chemins Samedi 1 août, 18h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T18:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T18:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:30:00+02:00

La Compagnie Nexus vous invite à découvrir Chemins, un spectacle sensible et profondément humain qui explore les relations, les émotions et les parcours qui façonnent nos vies.

À travers la danse et le main-à-main, deux personnages se rencontrent, se soutiennent, se confrontent et se retrouvent. Entre complicité, éloignement, amour et tensions, ils traversent ensemble différentes étapes de leur relation, révélant à la fois la force et la fragilité des liens qui les unissent.

Avec poésie et intensité, Chemins plonge le public dans l’intimité des artistes pour raconter ce qui nous touche tous : les rencontres, les séparations, les blessures, les élans du cœur et tout ce qui construit notre histoire personnelle. Un spectacle authentique et émouvant qui reflète les routes que nous empruntons, ensemble ou séparément.

Inscription sur l’espace famille dès le 24 juin 2026.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://espacefamille.carvin.fr »}]

Chemins explore avec poésie les liens humains : amour, tensions, soutien et séparation se mêlent dans un spectacle intime de danse et de main-à-main.

COMPAGNIE NEXUS