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Spectacle Cirqu’onflexe RESTE Amiens

Spectacle Cirqu’onflexe RESTE Amiens samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place Longueville

Ville : 80000 Amiens

Département : Somme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Amiens

Spectacle Cirqu’onflexe RESTE

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Un navire volant, une ville endormie, une ombre qui traverse le ciel…
Selon vous, quelle aventure nous attend sur la piste du Cirque Jules Verne ?
Plutôt pirates ? Plutôt rêve ? Ou une histoire qu’on n’imagine même pas encore ? ✨
Vous en saurez plus prochainement !
Un navire volant, une ville endormie, une ombre qui traverse le ciel…
Selon vous, quelle aventure nous attend sur la piste du Cirque Jules Verne ?
Plutôt pirates ? Plutôt rêve ? Ou une histoire qu’on n’imagine même pas encore ? ✨
Vous en saurez plus prochainement !   .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 13 69  contact@cirquonflexe.fr

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English :

A flying ship, a sleeping city, a shadow crossing the sky?
What kind of adventure do you think awaits us at Cirque Jules Verne?
Pirates? More like a dream? Or a story we haven’t even imagined yet?
Find out more soon!

L’événement Spectacle Cirqu’onflexe RESTE Amiens a été mis à jour le 2026-05-19 par OT D’AMIENS

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