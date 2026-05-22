Amiens

Spectacle Cirqu’onflexe RESTE

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un navire volant, une ville endormie, une ombre qui traverse le ciel…

Selon vous, quelle aventure nous attend sur la piste du Cirque Jules Verne ?

Plutôt pirates ? Plutôt rêve ? Ou une histoire qu’on n’imagine même pas encore ? ✨

Vous en saurez plus prochainement !

Un navire volant, une ville endormie, une ombre qui traverse le ciel…

Selon vous, quelle aventure nous attend sur la piste du Cirque Jules Verne ?

Plutôt pirates ? Plutôt rêve ? Ou une histoire qu’on n’imagine même pas encore ? ✨

Vous en saurez plus prochainement ! .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 13 69 contact@cirquonflexe.fr

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English :

A flying ship, a sleeping city, a shadow crossing the sky?

What kind of adventure do you think awaits us at Cirque Jules Verne?

Pirates? More like a dream? Or a story we haven’t even imagined yet?

Find out more soon!

L’événement Spectacle Cirqu’onflexe RESTE Amiens a été mis à jour le 2026-05-19 par OT D’AMIENS