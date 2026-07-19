Spectacle comique L’art du mensonge Théâtre La Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle comique L’art du mensonge

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 21:40:00

fin : 2026-10-30 22:15:00

Date(s) :

2026-10-30

En amour mentir ça aide… ou pas !

Qui n’a jamais menti pour parvenir à ses fins ? Qui n’est jamais tombé sur un mytho prêt à tout pour vous conquérir ?

Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie non plus. D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas Matthieu mais Alexandre.

Mais quand on est célibataire comme Alexandre et qu’une fille magnifique vous prend pour un autre, n’est ce pas tentant de jouer le jeu ? C’est comme cela que Matthieu et Sylvie vont décider de se revoir, pour parler du passé et de tous ces moments forts qu’ils ont vécus ensemble.

Sauf qu’à vouloir trop passer pour un autre, on se retrouve souvent dans des situations ingérables… Alexandre va vite en faire l’expérience. Sans mentir, une comédie à conseiller à tous les mythos et ceux qui veulent les débusquer.

Après de nombreux succès Même Jour Même heure , La guerre des sexes aura-t-elle lieu , Vous pouvez embrasser la mariée Julien Sigalas continue ici dans L’art de faire rire avec sa toute dernière comédie.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

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English :

In love, lying helps… or not!

Who hasn’t lied to get what they want? Who hasn’t run into a liar willing to do anything to win you over?

Sylvie didn’t expect to run into Matthieu years after losing touch with him. Matthieu didn’t expect to see Sylvie again either. Especially since he’d never seen her before—and his name isn’t Matthieu, but Alexandre.

But when you’re single like Alexandre and a gorgeous girl mistakes you for someone else, isn’t it tempting to play along? That’s how Matthieu and Sylvie decide to meet again, to talk about the past and all those memorable moments they shared together.

Except that when you try too hard to pass yourself off as someone else, you often end up in unmanageable situations… Alexandre will soon find this out the hard way. Honestly, this is a comedy I’d recommend to all the braggarts out there—and to anyone who wants to expose them.

Following numerous hits like “Same Day, Same Time,” “Will the War of the Sexes Take Place?”, and “You May Kiss the Bride,” Julien Sigalas continues the tradition in “The Art of Making People Laugh” with his latest comedy.

Online ticket sales.

L’événement Spectacle comique L’art du mensonge Nancy a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION NANCY