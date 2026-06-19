Spectacle contes et poésie Le Castel Conte Théâtre La Voyageuse Nancy mercredi 7 octobre 2026.

Nancy

Spectacle contes et poésie Le Castel Conte

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:45:00

fin : 2026-10-07 10:15:00

Date(s) :

2026-10-07

Marie-Eve Thiry

Enfance / Jeu / Mains

Comptines, jeux de doigts, randonnées, kamishibaï, récits mimés, chantés, parfois à l’aide d’objets, se succèdent et invitent les enfants à participer. Les mains se transforment…

Mais attention Jeux de mains, jeux de malins !

Une animation spécialement destinée aux enfants à partir de 18 mois, les introduisant dans l’univers des contes et de la poésie.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Enfants

6 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie-Eve Thiry

Childhood / Play / Hands

Nursery rhymes, finger plays, walks, kamishibai, stories told through mime and song—sometimes using props—unfold one after another, inviting children to join in. What do their hands turn into?

But be careful: Hand games are tricky!

A program specially designed for children ages 18 months and up, introducing them to the world of storytelling and poetry.

The venue is not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle contes et poésie Le Castel Conte Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY