Spectacle : Crazy Car, 16 rue Saint Sépulcre, Mairie de Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

Spectacle : Crazy Car Dimanche 20 septembre, 11h00 16 rue Saint Sépulcre, Mairie de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À bord d’un mini-bus transformé en scène mobile, les danseurs de la compagnie Racines Carrées réinventent l’espace urbain dans une chorégraphie aussi inventive qu’immersive. Entre voyage immobile, énergie du bitume et poésie du mouvement, Crazy Car invite le public à vivre une expérience originale au plus près des artistes. Avec la participation des habitants de Saint-Omer, ce projet est proposé par La Barcarolle, en partenariat avec la Ville de Saint-Omer, le entre Social et Culturel de Saint-Omer et les bailleurs sociaux Pas de Calais Habitat, Flandres Opale Habitat, SIA Habitat & Cottage.

16 rue Saint Sépulcre, Mairie de Saint-Omer 16, rue Saint Sépulcre Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À bord d’un mini-bus transformé en scène mobile, les danseurs de la compagnie Racines Carrées réinventent l’espace urbain dans une chorégraphie aussi inventive qu’immersive. Entre voyage immobile, du…