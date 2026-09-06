Spectacle ‘Crème of Throne’ à Chantilly, Musée de la Dentelle de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Spectacle ‘Crème of Throne’ à Chantilly Samedi 19 septembre, 19h30 Musée de la Dentelle de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un duo burlesque sur l’histoire de la crème Chantilly.

Digne représentante de la Couronne d’Angleterre et de la fameuse « Crème Anglaise », Emily s’est associée à Robert Duclos, descendant de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et fondateur de la Confrérie des Chevaliers de l’Ordre des Moutardiers Vinaigriers de Dijon, afin qu’ensemble, ils puissent détruire le monopole touristico-gastronomique de la Crème Chantilly en dévoilant sa véritable histoire et en rétablissant la vérité sur ses origines…

Musée de la Dentelle de Chantilly 34 Rue d’Aumale, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344609236 http://www.dentelle-chantilly.fr L’art de croiser, histoire et modernité… telle est l’ambition du musée de la dentelle de Chantilly. Fondé sur une collection de dentelles noires et d’objets liés à la technique de cet artisanat pratiqué à Chantilly durant les XVIII et XIXe siècles, le musée assure un rôle de conservation mais aussi de préservation du geste et de sensibilisation à la technique de la dentelle aux fuseaux, en collaboration avec des dentellières professionnelles et amateurs. Au-delà de l’histoire, le musée est résolument tourné vers l’avenir, tissant, au fil de sa programmation, des liens entre patrimoine et création contemporaine à l’occasion de 2 expositions temporaires par an. En train : 25 minutes de Paris (en TER) 1h d’Amiens Puis 10 minutes à pieds depuis la gare de Chantilly En voiture : 40 minutes de Paris 1h30 d’Amiens

La compagnie de théâtre ATELIER MÔZ vous propose un duo burlesque sur l’histoire de la crème Chantilly.

© MOZ