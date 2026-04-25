Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle danse indienne – Bharatanatyam Théâtre La Boutonnière PARIS

Spectacle danse indienne – Bharatanatyam Théâtre La Boutonnière PARIS

Spectacle danse indienne – Bharatanatyam Théâtre La Boutonnière PARIS samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Théâtre La Boutonnière

Adresse : 25 rue Popincourt

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p>15,00 €</p>

Notre spectacle annuel se déroulera le Samedi 04 Juillet à 18h00, au théâtre La Boutonnière, Paris 11ème.

L’occasion de se retrouver et de découvrir le travail effectué au cours de l’année écoulée.

Spectacle danse indienne – Bharatanatyam.
Le samedi 04 juillet 2026
de 18h00 à 20h00
payant

15,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T20:00:00+02:00

Théâtre La Boutonnière 25 rue Popincourt  75011 Métro 9 : VoltairePARIS
https://www.helloasso.com/associations/shantam +33688333558 assoshantam@gmail.com https://www.facebook.com/compagnieshantam/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/compagnieshantam/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Théâtre La Boutonnière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)