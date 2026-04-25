Spectacle danse indienne – Bharatanatyam Théâtre La Boutonnière PARIS

Notre spectacle annuel se déroulera le Samedi 04 Juillet à 18h00, au théâtre La Boutonnière, Paris 11ème.

L’occasion de se retrouver et de découvrir le travail effectué au cours de l’année écoulée.

Spectacle danse indienne – Bharatanatyam.

Le samedi 04 juillet 2026

de 18h00 à 20h00

payant

15,00 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T20:00:00+02:00

Théâtre La Boutonnière 25 rue Popincourt 75011 Métro 9 : VoltairePARIS

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