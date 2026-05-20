Spectacle d’Antonia Redinger NTB Besançon
Spectacle d’Antonia Redinger NTB Besançon dimanche 24 janvier 2027.
Besançon
Spectacle d’Antonia Redinger
NTB 1 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Antonia de Rendinger, OVNI de l’humour, cultive l’art du sketch à travers des personnages absurdes, farfelus et pleins de panache. Elle incarne avec sincérité et folie des hybrides aux prises avec des dilemmes cruciaux conflits de générations, temps qui file, maternité ou écologie. Par la pertinence de son écriture et son sens du rythme, Antonia prouve qu’elle est une bête de scène, de corps et d’esprit.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
NTB 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Antonia Redinger
L’événement Spectacle d’Antonia Redinger Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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