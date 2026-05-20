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Spectacle d’Antonia Redinger NTB Besançon

Spectacle d’Antonia Redinger NTB Besançon dimanche 24 janvier 2027.

Lieu : NTB

Adresse : 1 Passage des Arts

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 24 janvier 2027

Fin : dimanche 24 janvier 2027

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Besançon

Spectacle d’Antonia Redinger

NTB 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Antonia de Rendinger, OVNI de l’humour, cultive l’art du sketch à travers des personnages absurdes, farfelus et pleins de panache. Elle incarne avec sincérité et folie des hybrides aux prises avec des dilemmes cruciaux conflits de générations, temps qui file, maternité ou écologie. Par la pertinence de son écriture et son sens du rythme, Antonia prouve qu’elle est une bête de scène, de corps et d’esprit.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans.   .

NTB 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle d’Antonia Redinger

L’événement Spectacle d’Antonia Redinger Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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