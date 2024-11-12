Amiens

Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !!

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.

Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret.

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.

Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

Clowning is not a profession! After 7 years away from the stage, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new one-man show.

Directed by Isabelle Nanty. In collaboration with Véronique Guéret.

L’événement Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !! Amiens a été mis à jour le 2024-11-12 par OT D’AMIENS