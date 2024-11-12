Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !! Amiens
Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !! Amiens samedi 27 mars 2027.
Amiens
Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !!
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:00:00
fin : 2027-03-27
Date(s) :
2027-03-27
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.
Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret.
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.
Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret. .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
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English :
Clowning is not a profession! After 7 years away from the stage, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new one-man show.
Directed by Isabelle Nanty. In collaboration with Véronique Guéret.
L’événement Spectacle Dany Boon, Clown n’est pas un métier !! Amiens a été mis à jour le 2024-11-12 par OT D’AMIENS
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