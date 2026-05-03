Azay-le-Rideau

Spectacle de Basket acrobatique les Barjots Dunkers

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de son 40ᵉ anniversaire, le Basket Club Azay Cheillé organise un événement exceptionnel et ouvert à tous

Dimanche 7 juin à 15h, à Azay-le-Rideau.

Venez assister à ce spectacle époustouflant ! Vu sur l’émission La France a un incroyable talent et sur les shows d’avant match en NBA

Dans le cadre de son 40ᵉ anniversaire, le Basket Club Azay Cheillé organise un événement exceptionnel et ouvert à tous

le dimanche 7 juin à 15h, à Azay-le-Rideau.

Venez assister à ce spectacle époustouflant ! Vu sur l’émission La France a un incroyable talent et sur les shows d’avant match en NBA.

Reconnu pour ses performances spectaculaires mêlant sport, acrobaties et mise en scène, ce show promet un moment fort, à la fois visuel, familial et fédérateur. Il s’agit d’un événement rare dans la région, susceptible d’attirer un large public (jusqu’à 500 personnes attendues).

Ouverture des portes à 14h.

Pensez à venir avec votre mail de confirmation (version papier ou numérique) 12 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Concert by Jean Dionisi (trumpet and vocals) with Stéphane Matthey-piano. New Orleans Jazz Standards by Sidney Bechet and Louis Armstrong: Quand le Jazz vous est conté ( When Jazz is Told to You )

L’événement Spectacle de Basket acrobatique les Barjots Dunkers Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme