Spectacle de Booder Ah..l’école avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Booder Ah..l’école

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Known for his hilarious one-to-one lessons with his son, he’s back with a show for the whole family.

L’événement Spectacle de Booder Ah..l’école Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération