Spectacle de Booder Ah..l’école avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10 21:30:00
2026-12-10
Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
Known for his hilarious one-to-one lessons with his son, he’s back with a show for the whole family.
