Spectacle de Christophe Alévêque Petit Kursaal Besançon

Besançon

Spectacle de Christophe Alévêque

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Christophe Alévêque en spectacle samedi 23 janvier 2027 au Petit Kursaal à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

On vit une époque étonnante où pour s’informer on écoute les humoristes et pour rire on écoute les journalistes. Devant le tsunami de nouvelles angoissantes, le côté anxiogène de l’info, Christophe Alévêque a décidé de faire mieux que les médias ; faire rire avec le pire. Il vous invite à prendre vos distances avec l’événement et du recul avec une vérité si proche du mensonge. En 2027 nous serons en pleine élection présidentielle. Si vous considérez que ce sont des pitres, n’oubliez pas que Christophe en est le roi.

Samedi 23 janvier, 20h30 Petit Kursaal?

Spectacle non accessible aux moins de 14 ans. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Christophe Alévêque

L’événement Spectacle de Christophe Alévêque Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)