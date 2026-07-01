Informations pratiques

Spectacle de clôture « Immersion in situ » par la compagnie LODE Dimanche 20 septembre, 19h00 Place du Chapitre Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Dans l’eau, élément à la fois protecteur et indomptable, la Cie LODE nous entraîne dans un espace utopique.

Immersion in situ ravive des présences oubliées, résiste à l’effacement des récits sensibles et réinvente une manière d’habiter le monde. Là où le mouvement ourle l’écume et où les corps ondulent comme des vagues, la création met en abyme la figure aquatique et celle de la femme, comme un matrimoine en péril. L’être se transforme alors pour retrouver sa puissance d’exister.

Immersion in situ est une ode à la vie autant qu’un geste de résistance poétique.

Création en espace public, dans l’eau, inspirée de Femme à la mer, recueil de poèmes d’Aude Courtiel édité aux éditions Sansouïre, et de L’Eau et les Rêves de Gaston Bachelard.

Chorégraphie : Aude Courtiel. Musique live au vibraphone, composition originale de Tom Gareil.

Rendez-vous place du Chapitre. Durée : 40 minutes.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

Dans l’eau, élément à la fois protecteur et indomptable, la Cie LODE nous entraîne dans un espace utopique.

©Cie LODE