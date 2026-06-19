Spectacle de contes Animo Z’Amis Théâtre La Voyageuse Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle de contes Animo Z’Amis

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-19 10:30:00

fin : 2026-12-19 11:20:00

Date(s) :

2026-12-19

Marie-Eve Thiry

Conte / Mime / Ombres

Entre sagesse ancienne, humour malicieux et aventures pleines de rebondissements, ce spectacle revisite des contes venus d’Inde, de Roumanie et d’ailleurs.

Loups rusés, petit coq courageux, ouistiti perdu et chèvres obstinées peuplent un univers tendre et vivant où chaque histoire parle de courage, d’intelligence et d’amitié.

Portés par le mime, les images et une narration pleine de fantaisie, les récits captivent petits et grands avec simplicité et profondeur. Le Teatrino Luminoso, entre kamishibaï et théâtre d’ombres, ajoute une dimension poétique et visuelle à ce voyage conté.

Un spectacle familial drôle, sensible et lumineux, où l’imaginaire devient un terrain de jeu pour réfléchir et rêver ensemble.

À partir de 4 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Enfants

6 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Marie-Eve Thiry

Storytelling / Mime / Shadow Puppetry

Blending ancient wisdom, mischievous humor, and adventures full of twists and turns, this show reimagines tales from India, Romania, and beyond.

Cunning wolves, a brave little rooster, a lost marmoset, and stubborn goats populate a tender and lively world where every story speaks of courage, intelligence, and friendship.

Brought to life through mime, imagery, and whimsical storytelling, the tales captivate audiences of all ages with their simplicity and depth. The Teatrino Luminoso, a blend of kamishibai and shadow theater, adds a poetic and visual dimension to this storytelling journey.

A funny, sensitive, and luminous family show where the imagination becomes a playground for reflecting and dreaming together.

Ages 4 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle de contes Animo Z’Amis Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY