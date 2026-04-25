Spectacle de Daniel MORIN Le Grand Kursaal Besançon
Spectacle de Daniel MORIN Le Grand Kursaal Besançon samedi 3 avril 2027.
Besançon
Spectacle de Daniel MORIN
Le Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Daniel Morin en spectacle en Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône et Dole en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.
Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.
En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin . .
Le Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Daniel MORIN
L’événement Spectacle de Daniel MORIN Besançon a été mis à jour le 2026-04-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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