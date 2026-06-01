Spectacle de danse 404 colors not found par Eidôlon Espace Robert Hossein Lourdes
Spectacle de danse 404 colors not found par Eidôlon Espace Robert Hossein Lourdes samedi 20 juin 2026.
Lourdes
Spectacle de danse 404 colors not found par Eidôlon
Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marquis Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans un monde devenu silencieux, lisse et sans couleurs, quelque chose semble pourtant vouloir résister…
Cette année encore toute l’association s’est surpassée et a à cœur de vous embarquer dans cette nouvelle histoire au titre pour le moins …. particulier.
On vous attend encore nombreux , nous avons hâte de tous vous retrouver
Tarif: 5 € Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie 06 63 94 88 87 ou par mail eidolon65100@gmail.com
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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marquis Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 94 88 87
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English :
In a world that has become silent, smooth and colourless, something seems to resist?
Once again this year, the entire association has outdone itself, and is determined to take you on board in this new story with a title that is, to say the least,?..peculiar.
We look forward to seeing many of you there!
Price: 5 ? Free for under-12s
Ticket office: 06 63 94 88 87 or by e-mail: eidolon65100@gmail.com
L’événement Spectacle de danse 404 colors not found par Eidôlon Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65
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