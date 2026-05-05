Spectacle de danse, Auditorium de Rousson, Rousson

Spectacle de danse Vendredi 22 mai, 20h00 Auditorium de Rousson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Organisé par l’association “Art en Scène”. Spectacle Danse