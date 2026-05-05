Spectacle de danse, Auditorium de Rousson, Rousson
Spectacle de danse, Auditorium de Rousson, Rousson vendredi 22 mai 2026.
Spectacle de danse Vendredi 22 mai, 20h00 Auditorium de Rousson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:30:00+02:00
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Organisé par l’association “Art en Scène”. Spectacle Danse
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