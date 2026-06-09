Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !? Théâtre Emile Loubet Montélimar
Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !? Théâtre Emile Loubet Montélimar dimanche 21 juin 2026.
Montélimar
Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !?
Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
18€ +de 12 ans// 12€ -de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Nourri par l’univers de l’exposition Animal !?, ce spectacle invite à un voyage sensible entre humanité et animalité, à la découverte des liens qui nous unissent au vivant.
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Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 96 59 88 berenice.saintaignandanse@gmail.com
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English :
Inspired by the world of the Animal! exhibition, this show invites us on a sensitive journey between humanity and animality, to discover the links that unite us with living beings.
L’événement Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !? Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération
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