Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !? Théâtre Emile Loubet Montélimar

Montélimar

Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !?

Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

18€ +de 12 ans// 12€ -de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Nourri par l’univers de l’exposition Animal !?, ce spectacle invite à un voyage sensible entre humanité et animalité, à la découverte des liens qui nous unissent au vivant.

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Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 96 59 88 berenice.saintaignandanse@gmail.com

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English :

Inspired by the world of the Animal! exhibition, this show invites us on a sensitive journey between humanity and animality, to discover the links that unite us with living beings.

L’événement Spectacle de danse Bérénice Saint Aignan ANIMAL !? Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération