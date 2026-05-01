Spectacle de danse Divines Espace Robert Hossein Lourdes
Spectacle de danse Divines Espace Robert Hossein Lourdes samedi 30 mai 2026.
Lourdes
Spectacle de danse Divines
Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir le spectacle de danse de l’association Pépita Eclectik’ Studio.
Entrée payante à partir de 6ans: 5€
Infos et réservations au 06 74 80 26 52
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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 26 52
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English :
Come and discover the Pépita Eclectik? Studio.
Admission for children aged 6 and over: 5?
Information and reservations: 06 74 80 26 52
L’événement Spectacle de danse Divines Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65
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