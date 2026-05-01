Spectacle de danse Divines Espace Robert Hossein Lourdes

Lourdes

Spectacle de danse Divines

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir le spectacle de danse de l’association Pépita Eclectik’ Studio.

Entrée payante à partir de 6ans: 5€

Infos et réservations au 06 74 80 26 52

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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 26 52

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English :

Come and discover the Pépita Eclectik? Studio.

Admission for children aged 6 and over: 5?

Information and reservations: 06 74 80 26 52

L’événement Spectacle de danse Divines Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65