Spectacle de danse et musique africaine Saint-Just-Malmont
Spectacle de danse et musique africaine Saint-Just-Malmont mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Just-Malmont
Spectacle de danse et musique africaine
Salle polyvalente (derrière la mairie) Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 à 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
L’étoile Gymnique vous invite à une soirée haute en couleurs, en rythmes et en émotions !
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Salle polyvalente (derrière la mairie) Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 98 23 37
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English :
L’Étoile Gymnique invites you to an evening full of color, rhythm, and excitement!
L’événement Spectacle de danse et musique africaine Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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