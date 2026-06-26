Spectacle de danse et musique africaine Saint-Just-Malmont mercredi 1 juillet 2026.

Saint-Just-Malmont

Spectacle de danse et musique africaine

Salle polyvalente (derrière la mairie) Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’étoile Gymnique vous invite à une soirée haute en couleurs, en rythmes et en émotions !

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Salle polyvalente (derrière la mairie) Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 98 23 37

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English :

L’Étoile Gymnique invites you to an evening full of color, rhythm, and excitement!

L’événement Spectacle de danse et musique africaine Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène