Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens Patinoire Municipale Limoges

Limoges

Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens

Patinoire Municipale 12 Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

En 1998, Chandana et la Dancers’ Guild ont été créés et comptent aujourd’hui une troupe de près de 40 danseurs professionnels qui forment plus de 3 000 élèves au Sri Lanka. Les écoles forment des danseurs dès l’âge de 4 ans et sont situées à Colombo, Kiribathgoda, Gampaha, Nittambuwa et Kandy.

Le troupe s’engage à promouvoir les spectacles de danses traditionnelles et fusionnelles alliant culture et musique contemporaine, et à exprimer sa passion et son imagination à travers des mouvements stimulants et des rythmes entraînants. Les artistes talentueux feront la promotion de ce style et de ce rythme dans toutes leurs représentations.

Places à retirer auprès de l’office de tourisme de Limoges (date à venir). .

Patinoire Municipale 12 Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

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English : Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens

L’événement Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens Limoges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Limoges Métropole