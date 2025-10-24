Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens Patinoire Municipale Limoges
Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens Patinoire Municipale Limoges mardi 4 août 2026.
Limoges
Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens
Patinoire Municipale 12 Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
En 1998, Chandana et la Dancers’ Guild ont été créés et comptent aujourd’hui une troupe de près de 40 danseurs professionnels qui forment plus de 3 000 élèves au Sri Lanka. Les écoles forment des danseurs dès l’âge de 4 ans et sont situées à Colombo, Kiribathgoda, Gampaha, Nittambuwa et Kandy.
Le troupe s’engage à promouvoir les spectacles de danses traditionnelles et fusionnelles alliant culture et musique contemporaine, et à exprimer sa passion et son imagination à travers des mouvements stimulants et des rythmes entraînants. Les artistes talentueux feront la promotion de ce style et de ce rythme dans toutes leurs représentations.
Places à retirer auprès de l’office de tourisme de Limoges (date à venir). .
Patinoire Municipale 12 Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87
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English : Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens
L’événement Spectacle de danse folklorique par le groupe sri-lankais CHANDANA ET LA DANCERS’ GUILD Festival de Confolens Limoges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Limoges Métropole
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