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AGENDA · Beynes

Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane », Douves Château de Beynes, Beynes

samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Douves Château de Beynes
Adresse
Avenue de la Gare 78650 Beynes
Ville
78650 Beynes
Département
Yvelines

Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Spectacle de danse par l’association Corps Accords de Jazz dans les douves du Château de Beynes : « Le cadeau de Diane »

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Spectacle de danse « Le cadeau de Diane »

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