AGENDA · Beynes
Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane », Douves Château de Beynes, Beynes
samedi 19 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Douves Château de Beynes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Spectacle de danse par l’association Corps Accords de Jazz dans les douves du Château de Beynes : « Le cadeau de Diane »
Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Spectacle de danse « Le cadeau de Diane »
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