Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane », Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Spectacle de danse : « Le cadeau de Diane » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Spectacle de danse par l’association Corps Accords de Jazz dans les douves du Château de Beynes : « Le cadeau de Diane »

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Spectacle de danse « Le cadeau de Diane »