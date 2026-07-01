Spectacle de danse, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Informations pratiques

Spectacle de danse Samedi 19 septembre, 17h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Marion Dubout, Messaoud Boumedouha et leurs élèves en danse moderne et break de l’école Break Eure vous proposent une performance chorégraphique dans la cour du musée, pour fêter la clôture de la Biennale d’art contemporain.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.

Marion Dubout, Messaoud Boumedouha et leurs élèves en danse moderne et break de l’école Break Eure vous proposent une performance chorégraphique dans la cour du musée, pour fêter la clôture de la…

Break Eure © Ville d’Evreux