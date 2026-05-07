Spectacle de Danse Palais des Congrès Parthenay

Parthenay

Spectacle de Danse

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 23:45:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez retrouvez tous les élèves de l’ADB (Académie de Danse Bouyer) sur la scène du Palais des congrès de Parthenay lors de leur spectacle de fin d’année !

Une soirée haute en couleur et en diversité mêlant danse classique, modern’jazz et lyrical jazz !

On vous attend nombreux pour une belle soirée en perspective représentant le fruit d’une année de travail et d’apprentissage de la danse au sein de l’ADB !

Billetterie

A partir du samedi 23 mai 2026 14h sur le site internet de l’ADB

Plus billetterie ouverte sur place .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de Danse

L’événement Spectacle de Danse Parthenay a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine