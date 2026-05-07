Spectacle de Danse Palais des Congrès Parthenay
Spectacle de Danse Palais des Congrès Parthenay samedi 20 juin 2026.
Parthenay
Spectacle de Danse
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 23:45:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez retrouvez tous les élèves de l’ADB (Académie de Danse Bouyer) sur la scène du Palais des congrès de Parthenay lors de leur spectacle de fin d’année !
Une soirée haute en couleur et en diversité mêlant danse classique, modern’jazz et lyrical jazz !
On vous attend nombreux pour une belle soirée en perspective représentant le fruit d’une année de travail et d’apprentissage de la danse au sein de l’ADB !
Billetterie
A partir du samedi 23 mai 2026 14h sur le site internet de l’ADB
Plus billetterie ouverte sur place .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de Danse
L’événement Spectacle de Danse Parthenay a été mis à jour le 2026-05-07 par CC Parthenay Gâtine
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