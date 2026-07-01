Spectacle de feu, Théâtre de verdure Germinal, Carvin

Informations pratiques

Spectacle de feu Vendredi 31 juillet, 22h00 Théâtre de verdure Germinal Pas-de-Calais

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T22:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T22:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:00:00+02:00

Entrez dans un univers fascinant où le feu devient un véritable langage artistique. À travers des performances spectaculaires mêlant jonglage, danse et manipulation enflammée, les artistes créent une atmosphère intense et hypnotique, où chaque mouvement illumine l’espace avec élégance et précision.

Jeux de flammes, chorégraphies aériennes et effets visuels captivants s’enchaînent pour offrir au public une expérience immersive, entre puissance et poésie. Suspendu entre adrénaline et émerveillement, ce spectacle de feu unique promet un moment hors du temps, vibrant et inoubliable.

Théâtre de verdure Germinal Rue du Puits, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Un spectacle de feu fascinant mêlant jonglage, lumière et poésie visuelle pour un moment intense et inoubliable.

mairie de carvin