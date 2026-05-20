Spectacle de Guigui pop Le Scènacle Besançon
Spectacle de Guigui pop Le Scènacle Besançon dimanche 24 janvier 2027.
Besançon
Spectacle de Guigui pop
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui. Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale. Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle. Le spectacle à Guigui n’en parle pas… ou peut-être que si… une seule chose est sûre on dit le spectacle de Guigui.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle de Guigui pop
L’événement Spectacle de Guigui pop Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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