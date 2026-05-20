Spectacle de Guigui pop Le Scènacle Besançon

Besançon

Spectacle de Guigui pop

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Guigui est au milieu de sa vie, entre le Gui et le Gui. Une période d’entre deux Guis, où il va subir une rupture brutale. Le full contact quant à lui, est un sport de combat à mains nues proche du karaté où tous les coups sont portés sans contrôle. Le spectacle à Guigui n’en parle pas… ou peut-être que si… une seule chose est sûre on dit le spectacle de Guigui.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Guigui pop

L’événement Spectacle de Guigui pop Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)