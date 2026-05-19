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Spectacle de Guillaume Guisset Le Scènacle Besançon

Spectacle de Guillaume Guisset Le Scènacle Besançon jeudi 21 janvier 2027.

Lieu : Le Scènacle

Adresse : 6 Rue de la Vieille Monnaie

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 21 janvier 2027

Fin : jeudi 21 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Besançon

Spectacle de Guillaume Guisset

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:00:00
fin : 2027-01-21

Date(s) :
2027-01-21

Guillaume Guisset en spectacle au Scènacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Né à Neuilly dans une famille nombreuse, Guillaume Guisset a survécu aux prières en latin, au burn-out de ses potes néoruraux et à la tristesse des brunchs de la rive droite. Avec une plume acérée et un humour féroce, il porte un regard affûté et satirique sur notre époque et nos crises existentielles. Un stand-up caustique, irrésistible et désinvolte. Si vous aimez rire de tout et (surtout) de vos contradictions, ce spectacle est fait pour vous.   .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle de Guillaume Guisset

L’événement Spectacle de Guillaume Guisset Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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