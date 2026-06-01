Spectacle de gymnastique LOURDES Lourdes

Lourdes

Spectacle de gymnastique

LOURDES 27 Chemin Lannedarre Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de gymnastique organisé par la Société de Gymnastique Lourdaise.

De 13h30 à 17h.

Entrée libre.

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LOURDES 27 Chemin Lannedarre Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Gymnastics show organized by the Soci%E9t%E9 de Gymnastique Lourdaise.

From 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

Free admission.

L’événement Spectacle de gymnastique Lourdes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Lourdes|CDT65