Spectacle de gymnastique LOURDES Lourdes
Spectacle de gymnastique LOURDES Lourdes samedi 27 juin 2026.
Lourdes
Spectacle de gymnastique
LOURDES 27 Chemin Lannedarre Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de gymnastique organisé par la Société de Gymnastique Lourdaise.
De 13h30 à 17h.
Entrée libre.
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LOURDES 27 Chemin Lannedarre Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Gymnastics show organized by the Soci%E9t%E9 de Gymnastique Lourdaise.
From 1:30 p.m. to 5:00 p.m.
Free admission.
L’événement Spectacle de gymnastique Lourdes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Lourdes|CDT65
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