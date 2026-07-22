Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Comedy Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle de Jeanne Elima Grande fille

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans un one-woman-show détonnant,

Jeanne joue avec les personnages fantastiques et attachants de sa vie. Au fil de ses aventures à la fois délirantes et universelles, elle vous livre un autoportrait irrésistible au rythme de la BO de son adolescence.

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a surprising one-woman show,

Jeanne plays with the fantastical and endearing characters from her life. Through her adventures—which are both whimsical and universal—she paints an irresistible self-portrait set to the soundtrack of her teenage years.

L’événement Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme