Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Comedy Palace Valence
samedi 12 septembre 2026 · Comedy Palace · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle de Jeanne Elima Grande fille
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit pour les adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans un one-woman-show détonnant,
Jeanne joue avec les personnages fantastiques et attachants de sa vie. Au fil de ses aventures à la fois délirantes et universelles, elle vous livre un autoportrait irrésistible au rythme de la BO de son adolescence.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
In a surprising one-woman show,
Jeanne plays with the fantastical and endearing characters from her life. Through her adventures—which are both whimsical and universal—she paints an irresistible self-portrait set to the soundtrack of her teenage years.
L’événement Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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