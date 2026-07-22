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Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Comedy Palace Valence

samedi 12 septembre 2026 · Comedy Palace · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Comedy Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Gratuit pour les adhérents

Valence

Spectacle de Jeanne Elima Grande fille

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Dans un one-woman-show détonnant,
Jeanne joue avec les personnages fantastiques et attachants de sa vie. Au fil de ses aventures à la fois délirantes et universelles, elle vous livre un autoportrait irrésistible au rythme de la BO de son adolescence.
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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83  contact@comedypalace.fr

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English :

In a surprising one-woman show,
Jeanne plays with the fantastical and endearing characters from her life. Through her adventures—which are both whimsical and universal—she paints an irresistible self-portrait set to the soundtrack of her teenage years.

L’événement Spectacle de Jeanne Elima Grande fille Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme

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